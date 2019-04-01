"Спартак" - ЦСКА: стоимость билета в гостевой сектор - 1900 рублей

Поступили в продажу билеты для болельщиков ЦСКА на матч 22-го тура чемпионата России со "Спартаком", сообщает официальный сайт московских армейцев. Стоимость билетов - 1900 рублей.

Билеты на гостевой матч 22-го тура РПЛ между командами "Спартак" и ЦСКА, который состоится 6 апреля 2019 года на стадионе "Открытие Арена", можно будет приобрести в кассах стадиона ВЭБ Арена в среду, 3 апреля, с 10.00, - говорится в сообщении. - Стоимость одного билета в гостевой сектор – 1900 рублей. Оплата только наличными. Билеты отпускаются строго при предъявлении абонемента на матчи ЦСКА на сезон-2018/19 из расчета один билет на один абонемент. В одни руки отпускается не более 4 билетов (необходимо предъявить 4 абонемента). Все абонементы после предъявления будут считываться специальной программой. Повторное приобретение билетов по уже предъявленному абонементу исключено.

Матч "Спартак" - ЦСКА состоится 6 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени.

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