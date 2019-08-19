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«Спартак» — ЦСКА: меньше тысячи человек на трибунах не хватило для аншлага

19 августа 2019, 21:52
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На матче 6-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА на «Открытие Арене» присутствуют 44434 зрителя. Отметим, что это не максимальная посещаемость. Вместимость стадиона составляет 45360 человек.

К этому матчу «Спартак» подошел с восемью очками после пяти туров, а у ЦСКА в активе было десять очков.

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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