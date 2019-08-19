«Спартак» — ЦСКА: меньше тысячи человек на трибунах не хватило для аншлага
19 августа 2019, 21:52
На матче 6-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА на «Открытие Арене» присутствуют 44434 зрителя. Отметим, что это не максимальная посещаемость. Вместимость стадиона составляет 45360 человек.
К этому матчу «Спартак» подошел с восемью очками после пяти туров, а у ЦСКА в активе было десять очков.
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи