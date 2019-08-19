Защитник ЦСКА Мариу Фернандес сравнял счет в матче 6-го тура чемпионата России против «Спартака».

Армейцы провели опасную атаку, но красно-белые сумели выбить мяч из штрафной. Его подхватил Фернандес и с линии штрафной пробил в левый угол ворот. Мяч по дроге задел Самюэля Жиго и немного дезориентировал Александра Максименко, который не сумел отразить удар.