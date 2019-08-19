«Спартак» — ЦСКА: Мариу Фернандес сравнял счет
19 августа 2019, 21:28
Защитник ЦСКА Мариу Фернандес сравнял счет в матче 6-го тура чемпионата России против «Спартака».
Армейцы провели опасную атаку, но красно-белые сумели выбить мяч из штрафной. Его подхватил Фернандес и с линии штрафной пробил в левый угол ворот. Мяч по дроге задел Самюэля Жиго и немного дезориентировал Александра Максименко, который не сумел отразить удар.
? Марио Фернандес забивает свой первый мяч в сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 19, 2019
? #СпартакЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/jeSvSGKpWZ