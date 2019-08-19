«Спартак» на своем арене принимает ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ.

В первом тайме вратарь красно-белых Александр Максименко эффектно спас свою команду от пропущенного мяча.

В этой атаке несколько армейцев могли нанести завершающий удар, но взятие ворот не состоялось — Максименко отразил сложный удар.