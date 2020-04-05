РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» арендовал самолет для Гуса Тила, чтобы он мог вернуться домой

5 апреля 2020, 22:11
Гус Тил. Фото Instagram
Гус Тил. Фото Instagram

Полузащитник «Спартака» Гус Тил рассказал, как ему пришлось добираться из Москвы в Голландию во время пандемии коронавируса. По словам голландца, изначально ему предлагалось долететь до Санкт-Петербурга, на автобусе доехать до Хельсинки и уже оттуда вылететь в Амстердам. Однако от такого варианта Тил отказался.

— Я видел эти тревожные сообщения из Голландии. Надеялся, здесь это не произойдет. но затем мэр внезапно решил ввести режим изоляции, — цитирует nporadio1.nl Тила. — Была вероятность, что мы даже не сможем пересечь границу с Финляндией.

Тогда «Спартак» решил арендовать для Тила самолет, на котором футболист вылетел в Берлин, и уже из столицы Германии добрался до Амстердама.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир