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«Спартак» — «Ахмат»: Понсе открыл счет в матче, но гол отменили из-за офсайда

15 июля 2020, 18:35
Эсекиэль Понсе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эсекиэль Понсе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе забил гол в ворота «Ахмата» на 29-й минуте матча 29-го тура РПЛ, но гол отменили после подсказки видеоарбитров.

Гол 23-летнего Понсе не был засчитан из-за того, что защитник Самюэль Жиго находился в офсайде в момент подачи с углового.

Видео с незасчитанным голом Понсе:

Спартак — Ахмат

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