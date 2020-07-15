Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе забил гол в ворота «Ахмата» на 29-й минуте матча 29-го тура РПЛ, но гол отменили после подсказки видеоарбитров.

Гол 23-летнего Понсе не был засчитан из-за того, что защитник Самюэль Жиго находился в офсайде в момент подачи с углового.

Видео с незасчитанным голом Понсе: