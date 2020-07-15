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«Спартак» — «Ахмат»: почему отменен гол красно-белых?

15 июля 2020, 19:08
15 июля. Москва. «Спартак» — «Ахмат». 15 июля. Москва. «Спартак» — «Ахмат». 15 июля. Москва. «Спартак» — «Ахмат».
15 июля. Москва. «Спартак» — «Ахмат».
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На исходе получаса игры 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» был отменен гол игрока красно-белых Эсекиэля Понсе. Сделано это было после вмешательства видеоарбитров Владислава Безбородова и Дмитрия Мосякина, правильно зафиксировавших положение «вне игры» у другого спартаковца — Самюэля Жиго.

В момент передачи партнера он, находясь за линией офсайда, активно участвовал в игре — боролся за позицию с соперником. Бригада судей поступила в полном соответствии с правилами игры. (Александр Бобров)

15 июля. Москва. "Спартак" - "Ахмат".
15 июля. Москва. «Спартак» — «Ахмат».
Спартак — Ахмат

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