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«Спартак-2» обыграл «Спортакадемклуб» в первом зимнем контрольном матче

20 января 2020, 17:46
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«Спартак-2» обыграл «Спортакадемклуб» в первом контрольном матче в рамках подготовки к весенней части сезона — 2:0.

В первом тайме счет с пенальти открыл Солтмурад Бакаев, во второй половине игрок соперника отправил мяч в свои ворота после прострела Артема Воропаева.

Во вторник, 21 января, команда продолжит тренироваться на базе в Тарасовке, а в среду отправится на сбор в Турцию.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2020-01-20-spartak-2_vyigral_pervyy_zimniy_kontrolnyy_match/

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