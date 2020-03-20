Сотрудники «Урала» поддержали флешмоб «Спорт против коронавируса»

Сотрудники «Урала» во главе с президентом клуба Григорием Ивановым и главным тренером Дмитрием Парфеновым поддержали флешмоб «Спорт против коронавируса». Они устроили отжимания в офисе.

— Карантин не означает, что спорт должен, пусть даже временно, уйти из нашей жизни! Друзья, занимайтесь спортом и укрепляйте здоровье! Для этого нужно лишь желание, — говорится в сообщении Twitter клуба.

Сотрудники #ФКУрал во главе с президентом клуба и главным тренером поддержали флешмоб #СпортПротивКоронавируса ? Карантин не означает, что спорт должен, пусть даже временно, уйти из нашей жизни! Друзья, занимайтесь спортом и укрепляйте здоровье! Для этого нужно лишь желание! pic.twitter.com/0hUjNli2ya — ФК Урал (@FCURAL) March 20, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список // Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется