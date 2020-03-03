Сотрудник РФС заболел коронавирусом. Диагноз подтвержден врачами

У сотрудника Российского футбольного союза (РФС) Давида Берова подтвержден предварительный диагноз — «коронавирус». Соответствующий протокол он получил на руки 3 марта, информирует «Чемпионат».

Молодой человек заболел 21 февраля в Италии. Он вернулся в Россию 23 февраля и жил в частном доме в Московской области. В больницу он пришел 27 февраля с симптомами ОРВИ, его госпитализировали и перевели в инфекционную больницу.

Позднее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что, кроме Берова, были госпитализированы 11 человек из его окружения и 13 пассажиров рейса, которым он летел из Италии. Еще 83 пассажира помещены на карантин.