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Сотрудник РФС заболел коронавирусом. Диагноз подтвержден врачами

3 марта 2020, 18:05
РФС. Фото Александр Федоров., "СЭ"
РФС. Фото Александр Федоров., "СЭ"

У сотрудника Российского футбольного союза (РФС) Давида Берова подтвержден предварительный диагноз — «коронавирус». Соответствующий протокол он получил на руки 3 марта, информирует «Чемпионат».

Молодой человек заболел 21 февраля в Италии. Он вернулся в Россию 23 февраля и жил в частном доме в Московской области. В больницу он пришел 27 февраля с симптомами ОРВИ, его госпитализировали и перевели в инфекционную больницу.

Позднее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что, кроме Берова, были госпитализированы 11 человек из его окружения и 13 пассажиров рейса, которым он летел из Италии. Еще 83 пассажира помещены на карантин.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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