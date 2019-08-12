Сотрудник, кричавший "судья-козел": "Лучше бы это был кто-то другой"

Экс-сотрудник "Ахмат Арены" Ризван Эдильсултанов, оскорбивший судью Алексея Сухого по ходу матча 5-го тура между "Ахматом" и "Спартаком" (1:3), в интервью корреспонденту "СЭ" рассказал о том, какие обязанности у него были на стадионе.
– Есть разговоры, что это не вы подходили к микрофону, а кто-то из высшего руководства клуба. Можете ответить?
– Знаете, лучше бы и правда это был кто-то другой. Мне неприятно что мое имя сейчас везде мусолят. Я три года работают в системе "Ахмата", на стадионе, ничего подобного раньше не случалось. Раньше я не пользовался служебными полномочиями, выполнял только свои обязанности. Сейчас много будут говорить, кто это был. Но уволили-то меня, потому что это сказал я. Это был первый и, похоже, последний раз.
– Какие у вас были обязанности на стадионе?
– Я – сотрудник пресс-службы "Ахмат Арены". Был. Контактировал с журналистами, выдавал аккредитации, манишки, сопровождал до пресс-конференции. Во время матча контактировал со старшим по стюардам, показывал, где у нас есть проблемные зоны, где что. Вообще все сотрудники "Ахмат Арены" работают во всех направлениях, если надо, выполняют любые обязанности.
Ассаламу 1алайкум ВарохьматуЛлах1и вабарокату! Приветствую Вас всех друзья! Good morning my friends. Вот такое по истине барокатное утро сегодня в селе «Алхан-Кала». У нас Снег👍. Хвала Всевышнему Аллаху Господу Миров. Друзья а где ещё сегодня выпал снег?❄️ ❄️❄️ #снег #зима #не #уходит #остается #на #лето #😂 #алханкала #барокат #все #по #Воле #Аллаха #Альхьамдуллиллах1
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– С болельщиками "Спартака" все было хорошо вчера?
– У нас с 2011 года все болельщики гостевых команд всегда ведут себя хорошо, какими бы они супер-боевиками на других стадионах ни были. Ни разу не было зафиксировано случаев взрывов петард или зажигания файеров. У нас все хорошо себя ведут, никаких претензий. Разве что убрали пару баннеров, которые нам не понравились, а так в целом все хорошо.
– Какие планы на будущее? Есть надежда вернуться каким-то образом на стадион?
– Сейчас сложно говорить о планах. Все произошло только вчера, я еще не совсем отошел от случившегося. Естественно, было бы здорово быть поближе к клубу, стадиону или футболу вообще, скажем так. Но как теперь это получится – не знаю. (Александр Рогулев)
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