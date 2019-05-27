Состояние свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева стабильно тяжелое

Состояние Екатерины Бобковой, проходящей свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, стабильно тяжелое после падения с балкона в Чехии более двух недель назад. Об этом сообщил управляющий партнер адвокатского бюро "Бишенов и партнеры" Алим Бишенов.

В минувшую пятницу знакомый девушки рассказал, что Бобкову доставили на лечение в одну из московских больниц, она лежит в реанимации.

- После возвращения ей в аэропорту сразу стало резко плохо, она в срочном порядке на карете скорой помощи была госпитализирована. В настоящий момент ее состояние стабильно тяжелое, - цитирует "РИА Новости" адвоката.