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Состав «Спартака» на дерби с ЦСКА: Тил, Шюррле и Ларссон — в старте

19 августа 2019, 18:50
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Стал известен состав «Спартака» на матч 6-го тура чемпионата России против ЦСКА.

На поле с первых минут выйдут: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия (к), Айртон, Зобнин, Гулиев, Тил, З. Бакаев, Шюррле, Ларссон.

Запасные: Ребров, Селихов, Рассказов, Кутепов, Баду, Ананидзе, Умяров, С. Бакаев, Мелкадзе, Ташаев, Мирзов, Мельгарехо.

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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