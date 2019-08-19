Состав ЦСКА на дерби со «Спартаком»: Чалов — в старте, Сигурдссон — вне заявки
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 6-го тура чемпионата России против «Спартака».
На поле с первых минут выйдет нападающий Федор Чалов, который неделю назад в матче с «Сочи» получил перелом носа.
Полузащитника армейцев Арнора Сигурдссона, также получившего травму в первом тайме игры с «Сочи», нет даже в заявке.
Кроме того, в стартовом составе выйдут защитник Кирилл Набабкин, а также полузащитники Дмитрий Ефремов и Константин Кучаев. Один из запасных вратарей красно-синих — 15-летний Владислав Тороп.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Влашич, Обляков, Ефремов, Кучаев, Чалов.
Запасные: Помазун, Тороп, Нисимура, Бистрович, Бийол, Шарлия, Карпов, Тикнизян, Марадишвили.
??? Состав армейцев на дерби #СпартакЦСКА. В старте выйдут Набабкин, Кучаев и Ефремов! #нежданчик pic.twitter.com/v5W7gwW0sc— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 19, 2019