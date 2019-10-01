Соснин вернулся к тренировкам в общей группе
1 октября 2019, 12:53
Полузащитник «Динамо» Антон Соснин приступил к работе в общей группе без ограничений, сообщает официальный Twitter клуба. В текущем сезоне он пока не играл из-за травмы.
?Антон Соснин приступил к работе в общей группе без ограничений? pic.twitter.com/BL8grskUNL— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) October 1, 2019
29-летний футболист в прошлом сезоне провел 15 матчей за «Динамо».
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https://twitter.com/FCDM_official/status/1178967790734184448
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