«Соперник был крайне мотивирован». Слуцкий оценил матч с «КАМАЗом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после ничейного результата в товарищеском матче с «КАМАЗом» (1:1) подвел итоги встречи.

«Хороший спарринг, «КАМАЗ» был крайне мотивирован, команда достаточно высокого уровня, было интересно, — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанцев. — Мы соответственно решали свои задачи, потому что у нас была достаточно тяжелая неделя, и сейчас мы уже в таком более спокойном режиме будем готовиться. Основная задача была, чтобы никто не получил травмы. Эту задачу мы выполнили. Что касается каких-то моментов, связанных с тактикой, уровнем нашей функциональной готовности, то здесь есть повод для оценок, есть повод для того, чтобы скорректировать последнюю неделю работы.

Всегда в любой игре есть положительные и отрицательные моменты, поэтому я бы не стал концентрироваться на финальном результате, он не является большой самоцелью. Еще раз говорю: были моменты, как индивидуальные, так и групповые, которые понравились. Были и недочеты, которые тоже происходят в любой игре".

11 августа «Рубин» сыграет с «Локомотивом» в рамках первого тура РПЛ сезона-2020/21.