Солтмурад Бакаев после перехода в «Рубин» рассчитывает догнать брата

Новичок «Рубина» полузащитник Солтмурад Бакаев прокомментировал свой переход в казанскую команду.

20-летний Бакаев подписал контракт с «Рубином» на пять лет. Ранее он выступал за «Спартак».

— Не передать словами, — сказал Бакаев в интервью клубной пресс-службе. — Я очень рад оказаться именно в этом клубе. Спасибо большое руководству клуба за оказанное мне доверие и интерес ко мне. Тренерскому штабу, очень рад, буду делать все, чтобы не подвести руководство клуба, тренерский штаб и наших болельщиков.

Переговоры не так и долго шли, фактор, который сыграл в первую Очередь — интерес Леонида Викторовича Слуцкого и само руководство казанского клуба. Долго не думал: то, что Казань — только «Рубин».

Это жизнь, это футбол, рано или поздно это должно было случиться. Я считаю, что я сделал правильный выбор. Сделал шаг вперед. Мне нужно больше работать, чтобы как минимум догнать брата, а затем достигать цели, которые я ставлю перед собой.