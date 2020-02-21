РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Солтмурад Бакаев отличился шикарным голом на тренировке

21 февраля 2020, 20:02
Теги:

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев забил красивый гол на недавней тренировке казанской команды. 20-летний футболист отличился, проведя мяч через все поле.

22 января 20-летний Бакаев подписал контракт с «Рубином» на пять лет. Ранее он выступал за «Спартак».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир