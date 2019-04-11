Соловчук уже потратил на свое лечение 400 тысяч рублей. Мамаев предлагал компенсацию в 500 тысяч

Виталий Соловчук, водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой, в Пресненском суде города Москвы рассказал о конфликте с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым. Он сообщил, что потратил на свое лечение 400 тысяч рублей.
– Мамаев принес вам извинения на очной ставке и выражал желание компенсировать ущерб. Общаясь с Мамаевым, в том числе и на очной ставке, сделали для себя выводы относительно его оценки этой ситуации? – спросил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
– Мне показалось, что человек понимает, что было сделано.
– Уведомлял ли вас следователь о платежном документе на ваше имя?
– Да.
– Как-то вы реагировали на данное предложение? Готовы ли принять компенсацию?
– Не готов принять компенсацию ни тогда, ни сейчас. Лечение не закончено, еще впереди много моментов.
– Сколько уже потратили?
– Уже в районе 400 тысяч.
– Там была компенсация на 500 тысяч рублей. Вы можете ее получить в любой момент, обратившись в Сбербанк. Вы за ней обратитесь?
– Я еще не определился.
– Когда определитесь?
– Когда-нибудь определюсь.
– До начала прения сторон?
– Да.
– Вы пока не можете определить сумму морального вреда, верно?
– Да.
– По какой причине не можете определить ущерб?
– Нос раздроблен. Сросся в восьми местах. Требуется операция пластическая. И на колене предстоит операция.
– Как считаете, оправдано ли содержание под стражей?
– Не знаком с законодательством. Не могу высказаться.
Также были заданы следующие вопросы.
– Вы гражданин какой страны?
– Белоруссии.
– В России сколько лет?
– Около двух-трех лет.
– А в показаниях другой срок указывали. А чем в РФ занимались?
– Работал. В такси, на стройках.
– У Маслий (Ушаковой) вы сколько работаете?
– Меньше года.
– А до этого?
– В такси.
– Зарплату у Маслий получали?
– Нет.
– А откуда деньги получали на лечение?
Прокурор протестует:
– Это выходит за пределы!
Судья:
– Не имеет смысла выяснять материальное положение потерпевшего. (Дмитрий Зеленов, Илья Егоров)
Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.