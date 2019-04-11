Соловчук уже потратил на свое лечение 400 тысяч рублей. Мамаев предлагал компенсацию в 500 тысяч

Виталий Соловчук, водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой, в Пресненском суде города Москвы рассказал о конфликте с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым. Он сообщил, что потратил на свое лечение 400 тысяч рублей.

– Мамаев принес вам извинения на очной ставке и выражал желание компенсировать ущерб. Общаясь с Мамаевым, в том числе и на очной ставке, сделали для себя выводы относительно его оценки этой ситуации? – спросил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

– Мне показалось, что человек понимает, что было сделано.

– Уведомлял ли вас следователь о платежном документе на ваше имя?

– Да.

– Как-то вы реагировали на данное предложение? Готовы ли принять компенсацию?

– Не готов принять компенсацию ни тогда, ни сейчас. Лечение не закончено, еще впереди много моментов.

– Сколько уже потратили?

– Уже в районе 400 тысяч.

– Там была компенсация на 500 тысяч рублей. Вы можете ее получить в любой момент, обратившись в Сбербанк. Вы за ней обратитесь?

– Я еще не определился.

– Когда определитесь?

– Когда-нибудь определюсь.

– До начала прения сторон?

– Да.

– Вы пока не можете определить сумму морального вреда, верно?

– Да.

– По какой причине не можете определить ущерб?

– Нос раздроблен. Сросся в восьми местах. Требуется операция пластическая. И на колене предстоит операция.

– Как считаете, оправдано ли содержание под стражей?

– Не знаком с законодательством. Не могу высказаться.

Также были заданы следующие вопросы.

– Вы гражданин какой страны?

– Белоруссии.

– В России сколько лет?

– Около двух-трех лет.

– А в показаниях другой срок указывали. А чем в РФ занимались?

– Работал. В такси, на стройках.

– У Маслий (Ушаковой) вы сколько работаете?

– Меньше года.

– А до этого?

– В такси.

– Зарплату у Маслий получали?

– Нет.

– А откуда деньги получали на лечение?

Прокурор протестует:

– Это выходит за пределы!

Судья:

– Не имеет смысла выяснять материальное положение потерпевшего. (Дмитрий Зеленов, Илья Егоров)

Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live