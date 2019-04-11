Соловчук перед дракой узнал Кокорина и не узнал Мамаева

Виталий Соловчук, водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой, в Пресненском суде города Москвы рассказал о драке с форвардом "Зенита" Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым. Вопросы ему задавала Татьяна Прилипко, адвокат еще одного фигуранта дела Александра Протасовицкого.

- Летящий предмет их рук этих трех человек видели?

- Нет.

- Почему же вы решили, что это они бросили?

-А больше никого не было! Я когда вышел, спросил, кто это сделал, Кокорин ответил - мы. И я понял, что люди идут на меня с агрессией.

- Так почему они бросили что-то?

- Возможно, девушка им что-то сказала.

- Так как вы можете объяснить, что если вы не обидели ничем девушку, она что-то могла сказать ребятам?

- Может, потому что она была пьяна?

- Агрессивным, как вы утверждаете, был Кокорин Александр. Он спросил, или они хором спросили?

- Все спросили.

- Так хором или по очереди?

- Они начали друг друга перебивать. Я всего и не вспомню.

- В чем заключалась агрессия моего подзащитного Протасовицкого?

- В двух ударах.

- То есть он, идя вам навстречу, нанес два удара и этим проявил агрессию?

- А до этого он никак не останавливал своих товарищей. Как минимум, он был пассивен.

- Пассивность - проявление агрессии? Меня интересует агрессия моего подзащитного к вам в тот момент, когда вы вышли из машины.

- Они все по очереди что-то кричали. Когда на меня кричат, я думаю, что это агрессия.

- В дальнейшем в чем проявилась агрессия Протасовицкого? Он вас первым ударил, он за вами побежал?

- Нет.

- В какой момент появился Протасовицкий?

- Когда я упал, а точнее - Мамаев сбил меня с ног. Он, как и все, бил меня.

- И вы это видели?

- Да.

- Но если он за вами не бежал, агрессии не направлял до этого в ваш адрес, зачем он прибежал вас бить? Какой смысл?

- Не знаю, какой смысл. Он появился вместе с А Кокориным. Я лежал, а они стояли и били меня. Вместе и по очереди.

- Куда вас бил Протасовицкий?

- Не помню.

- А во что был обут?

- Не помню.

- А Кокорина помните?

- Помню. Потому что я его сразу приметил.

- А Мамаева не запомнили?

- Нет.

- Почему?

- Я Кокорина сразу узнал. По фотографиям в газетах и интернете. (Дмитрий Зеленов)

Протасовицкий, Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live