Соловчук едва не сорвался, отвечая на вопросы адвоката Протасовицкого

Виталий Соловчук, водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой, в Пресненском суде города Москвы едва не сорвался, отвечая на вопросы Татьяны Прилипко, адвоката детского тренера Александра Протасовицкого. В настоящее время в суде идет слушание по делу Протасовицкого, а также игрока "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

Судья вступила:

- Просто скажите, бил ли вас Протасовицкий и чем.

- Да, ногами.

Соловчук выглядит явно уставшим, голос его уже начинает подрагивать. Но адвокаты продолжают задавать вопросы.

- Может, брюки запомнили Протасовицкого?

- Не запомнил.

- В какой момент еще Протасовицкий оказал на вас агрессивное воздействие?

- Два раза меня ударил. Меня вели от того места, где я лежал, к машине. Меня вели несколько человек.

- Для чего они вас подняли?

- Не знаю. Откуда я знаю, какие были мотивы?

- Кто конкретно куда повел?

- Не помню!!! Когда у вас сломан нос и головокружение, вы не запоминаете, кто и что говорит в этот момент!!!

Если ранее Соловчук достаточно подробно отвечал на все вопросы, то сейчас он ограничивается словосочетаниями - "Я не знаю", "Я не помню".

- Вам какие-то еще вопросы задавали?

- Не помню.

- Хорошо. Вот ведут вас к машине. В какой момент Протасовицкий оказал на вас агрессивное воздействие?

- Два раза меня ударил по лицу уже возле машины.

- Что дальше было?

- Еще хуже помню. Потому что уже в полуобморочном состоянии находился.

- Так не бывает "тут помню", "тут не помню".

- Бывает!

- Вы сели за руль и уехали. Вы не так плохи были, как сами себя сейчас представляете... (Дмитрий Зеленов)

Протасовицкий, Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live