Соломон Кверквелия: «Все думали, что у меня конфликт с тренером, руководством и игроками»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал, почему не играл в чемпионате России с ноября 2019 года. «Железнодорожники» в матче 20-го тура чемпионата России поделили очки с «Зенитом» (0:0).

— У меня была тяжелейшая травма, — цитируют защитника «Известия». Все думали, что у меня конфликт с тренером, руководством и игроками. Я всегда говорил, что это неправда. У меня действительно была тяжелая травма, в которой никто не мог разобраться до последнего момента. Сейчас, слава Богу, ничего не болит и я физически чувствую себя отлично.

— Результатом удовлетворены?

— Конечно. Играешь на выезде с «Зенитом» и не пропускаешь — для меня это хороший результат.