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«Сочи» заключил мировое соглашение с Адилем Рами

13 сентября 2020, 09:54
Адиль Рами. Фото Reuters
Адиль Рами. Фото Reuters
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«Сочи» заключил мировое соглашение с бывшим защитником команды, чемпионом мира 2018 года французом Адилем Рами по вопросу о задолженности по зарплате.

— Мы закрыли с ним вопрос, все нормально. Да, мы заключили мировое соглашение, — сказал президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью ТАСС.

В конце мая агент 34-летнего игрока Рубен Косо Руис сообщил, что его клиент обратится в Международную федерацию футбола и Спортивный арбитражный суд из-за долгов «Сочи».

Рами в середине февраля 2020 года перешел в «Сочи», однако не провел ни одного матча за новую команду и в мае этого года расторг контракт. В начале сентября француз перешел в португальскую «Боавишту».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9440155

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