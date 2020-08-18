«Сочи» забил два гола «Рубину» в концовке второго тайма и вырвал победу

В матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» играл против «Рубина». Команды поочередно выходили вперед, но в итоге встреча завершилась победой сочинцев — 3:2.

У хозяев отличились Миха Мевля, Кристиан Нобоа и Иван Миладинович, у гостей — Иван Игнатьев (с пенальти) и Денис Макаров.

«Сочи» одержал первую победу в сезоне и набрал 5 очков. «Рубин» после трех туров имеет в своем активе только 1 балл.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

3-й тур

«Сочи» — «Рубин» (Казань) — 3:2 (1:0)

Голы: Мевля, 44 (1:0). Игнатьев, 68 — с пенальти (1:1). Макаров, 76 (1:2). Нобоа, 85 (2:2). Миладинович, 90+1 (3:2).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Цаллагов (Маммана, 83), Мевля, Новосельцев, Набиуллин (Миладинович, 72), Бурмистров (Бахтияров, 83), Жоаузинью (Руденко, 72), Нобоа, Полоз (А.Заболотный, 40).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Бегич (Тарасов, 83), Уремович, Старфельт, Йевтич, Бакаев (Макаров, 73), Самошников, Давиташвили (Деспотович, 58), Кварацхелия, Абильдгор, Игнатьев (Иг.Коновалов, 88).

Предупреждения: Бегич, 12. Самошников, 42. Уремович, 90. Бахтияров, 90+3. Маммана, 90+4.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Березнов, Еремин (оба — Москва).

ВАР: Панин (Дмитров). Елеференко (Москва).

18 августа. Сочи. Стадион «Фишт».