«Сочи» — «Рубин»: Жоаузинью выйдет в основе, Маммана остался в запасе
18 августа 2020, 16:48
В матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» примет «Рубин». Стали известны стартовые составы команд.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Цаллагов, Набиуллин, Нобоа, Бурмистров, Полох, Жоаузинью.
Запасные: Заболотный, Калугин, Маммана, Миладинович, Колдунов, Бахтияров, Боковой, Заболотный, Руденко.
«Рубин»: Дюпин, Самошников, Старфель, Бегич, Уремович, Йевтич, Абильдгор, Давиташвили, Кварацхелия, Бакаев, Игнатьев.
Запасные: Медеведев, Ив.Коновалов, Зотов, Иг.Коновалов, Макаров, Могилевец, Тарасов, Закиров, Деспотович, Косарев.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
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