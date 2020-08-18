«Сочи» — «Рубин»: все голы матча
18 августа 2020, 19:51
В матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» принимает «Рубин».
В концовке первого тайма счету открыл защитник хозяев Миха Мевля. Во второй половине положение выровнял нападающий казанцев Иван Игнатьев, который реализовал пенальти. Вскоре полузащитник Денис Макаров вывел казанцев уже вперед. Однако в концовке второго тайма хавбек сочинцев Кристиан Нобоа отменно исполнил штрафной и вновь сравнял счет.
Уже в добавленное ко второму тайму время победу хозяевам принес гол защитника Ивана Миладиновича.
44-я минута: гол Мевли
68-я минута: гол Игнатьева
76-я минута: гол Макарова
85-я минута: гол Нобоа
90-я минута: гол Миладиновича
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...