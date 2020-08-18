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«Сочи» — «Рубин»: видеотрансляция матча чемпионата России

18 августа 2020, 16:00
Игроки «Рубина». Фото ФК «Рубин»
Игроки «Рубина». Фото ФК «Рубин»
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Во вторник, 18 августа, пройдет матч 3-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Сочи» на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Сочи» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Сочи» — «Химки»

Сочи — Рубин

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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