«Сочи» — «Рубин»: видеотрансляция матча чемпионата России
18 августа 2020, 16:00
Во вторник, 18 августа, пройдет матч 3-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Сочи» на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
Следить за матчем «Сочи» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».
Видеотрансляция матча «Сочи» — «Химки»
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