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«Сочи» проведет контрольный матч с «Крыльями Советов»

28 декабря 2020, 10:48
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«Крылья Советов» определились с программой подготовки к продолжению сезона, информирует сайт клуба. Команда проведет 3 учебно-тренировочных сбора, которые пройдут в турецкой Анталии.

Первый сбор состоится с 9 по 21 января, второй — с 26 января по 7 февраля, третий — с 11 по 20 февраля. В рамках сборов запланировано проведение 12 контрольных матчей. Точные даты игр будут опубликованы позднее.

Первый матч «Крылья» проведут 18 января с сербским клубом «Спартак» (Суботица). Также самарцы встретятся с «Сочи» и «Чайкой».

По окончании турецких сборов, 20 февраля «Крылья Советов» отправятся в Москву. 21 февраля команда сыграет с «Химками» в 1/8 финала Кубка России.

Первенство ФНЛ возобновится играми 27-го тура. В центральном матче тура «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Нижним Новгородом» 27 февраля.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18512

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