"Сочи" просмотрит Обухова и Катрича

Воспитанники московских "Спартака" и "Динамо" Владимир Обухов и Анатолий Катрич соответственно примут участие в сборе "Сочи".

- Человек пять достаточно квалифицированных футболистов у нас на просмотре на текущий момент. Обухов, например. Должен присоединиться Катрич, - цитируют "РИА Новости" главного тренера "Сочи" Александра Точилина.

Ранее появлялась информация, что клуб просматривает хавбека "Локомотива" Дмитрия Тарасова и бывшего полузащитника сборной России Динияра Билялетдинова.

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