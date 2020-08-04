«Сочи» прошел медосмотр. Команда досрочно завершила предыдущий сезон из-за коронавируса

Футболисты «Сочи» прошли медицинское обследование перед стартом сезона-2020/21 Тинькофф РПЛ, сообщил главный врач команды Александр Линский.

«Сочи» не смог сыграть в матчах 29-го и 30-го тура чемпионата России-2019/20 против «Тамбова» и «Крыльев Советов» из-за того, что девять представителей команды сдали положительные анализы на коронавирус.

— Вся команда прошла медосмотр, — цитирует «РИА Новости» Линского. — Все чувствуют себя отлично, никаких отклонений со стороны здоровья у них нет. Выдержали карантин, после этого начали тренироваться. Все, кто контактировали с заболевшими, были обязаны выдержать режим изоляции.

Первый матч сезона-2019/20 «Сочи» проведет на выезде против «Спартака». Матч состоится 9 августа, начало — в 20.00 по московскому времени.