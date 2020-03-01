«Сочи» проиграл «Арсеналу», Кокорин забил первый гол после возвращения в РПЛ

«Сочи» проиграл «Арсеналу» в матче 20-го тура чемпионата России — 1:2.

В составе тульского клуба Евгений Луценко оформил дубль. За сочинскую команду забил Александр Кокорин. Для экс-форварда сборной России игра стала первой в составе южан — «Сочи» арендовал его у «Зенита» до конца сезона.

Кокорин провел первый матч с 7 октября 2018 года. Нападающий отбыл тюремный срок за две драки в центре Москвы, вышел на свободу в сентябре, после закрытия трансферного окна. В РПЛ его можно было заявить только с января.

«Арсенал» набрал 28 очков и располагается на 6-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 15 очками остался на последней, 16-й строчке.

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20-й тур

«Сочи» — «Арсенал» (Тула) — 1:2 (0:1)

Голы: Луценко, 5 (0:1). Кокорин, 64 (1:1). Луценко, 90+6 (1:2).

«Сочи»: Джанаев, Новосельцев, Калугин, Мевля, Заика (Маргасов, 79), Цаллагов, Нобоа, Мостовой, Бурмистров (Полоз, 79), Набиуллин, Кокорин.

«Арсенал» (Тула): Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Ткачев (Ломовицкий, 81), Бауэр, Чаушич, Костадинов, Лесовой (Э.Кангва, 86), Луценко.

Предупреждения: Бурмистров, 28. Заика, 51. Костадинов, 74. Левашов, 90+4.

Судьи: Безбородов. Абусуев (оба — Санкт-Петербург), Данченко (Уфа).

ВАР: Мешков (Дмитров). Сафьян (Москва).

1 марта. Сочи. Стадион «Фишт».