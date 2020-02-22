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«Сочи» подтвердил переход Рами

13:03
Адиль Рами. Фото Goal.com
Адиль Рами. Фото Goal.com
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Защитник Адиль Рами подписал контракт с «Сочи», сообщает официальный сайт клуба.

34-летний француз дозаявлен под 23-м номером.

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции. Однако на ЧМ в России он не принял участие ни в одном матче.

После ухода из «Фенербахче», где он провел только семь матчей, Рами стал свободным агентом. Ранее он также выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан».

Дополнительная информация:

https://pfcsochi.ru/news/2019-2020/chempion-mira-perebiraetsya-v-sochi-/

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