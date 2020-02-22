«Сочи» подтвердил переход Рами
Защитник Адиль Рами подписал контракт с «Сочи», сообщает официальный сайт клуба.
34-летний француз дозаявлен под 23-м номером.
? Чемпион мира перебирается в Сочи!— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) February 22, 2020
Все формальности улажены. Французский защитник Адиль Рами в ближайшее время прибудет в расположение команды.
Как вам трансфер?#ВотТакВот #СочиТрансферы #РамиВСочи pic.twitter.com/tznAf3ifrL
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции. Однако на ЧМ в России он не принял участие ни в одном матче.
После ухода из «Фенербахче», где он провел только семь матчей, Рами стал свободным агентом. Ранее он также выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан».
Дополнительная информация:
https://pfcsochi.ru/news/2019-2020/chempion-mira-perebiraetsya-v-sochi-/