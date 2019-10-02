«Сочи» оштрафован на 120 тысяч рублей за необеспечение безопасности
15:44
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о штрафных санкциях по итогам матча 11-го тура чемпионата России «Сочи» — «Ахмат» (2:0).
— На 16-й минуте со стороны западной трибуны на поле выбежал болельщик. Матч был остановлен, фанат покинул поле только при помощи стюардов. За необеспечение безопасности и появление на поле постороннего лица «Сочи» получает штраф в 120 тысяч рублей, — сообщил Григорьянц. (Иван Торопцев)
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