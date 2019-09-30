«Сочи» обыграл «Ахмат», Нобоа забил гол-красавец
«Сочи» дома одержал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата России. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт». В составе хозяев по разу отличились полузащитники Андрей Мостовой и Кристиан Нобоа.
Для команды Александра Точилина эта победа стала первой на домашней арене.
«Сочи» с 12 баллами располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 15-я строчка и 9 очков.
Чемпионат России. Премьер-лига
11-й тур
«Сочи» — «Ахмат» (Грозный) — 2:0 (1:0)
Голы: Мостовой, 12 (1:0). Нобоа, 73 (2:0).
«Сочи»: Джанаев, Калугин, Мевля, Миладинович, Кудряшов, Бурмистров, Померко (Лагатор, 66), Цаллагов, Нобоа (Карапетян, 84), Мостовой (Набиуллин, 78), А.Заболотный.
«Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель, Мусалов, Роши, Глушаков (Мбенг, 57), Иванов, Исмаэл (Гащенков, 76), Бериша.
Предупреждения: Мостовой, 33. Померко, 41. Нижич, 62. Нобоа, 74. Миладинович, 78. Карапетян, 87. Набиуллин, 90+2.
Судьи: Еськов. Мосякин, Чельцов (все — Москва).
30 сентября. Сочи. Стадион «Фишт». 7127 зрителей
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