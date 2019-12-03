«Сочи» не будет просить «Рубин» о переносе матча 19-го тура
17:44
«Сочи» не будет обращаться к «Рубину» с просьбой перенести матч 19-го тура российской премьер-лиги, информирует пресс-служба сочинцев.
— Сегодня прошла первая тренировка после субботы. Тренировались 16 человек, остальные будут возвращаться к тренировкам по мере готовности, восстановление идет. Клуб не собирается просить о переносе матча с «Рубином», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.
Игра 18-го тура чемпионата России «Сочи» — «Оренбург» была перенесена на резервную дату из-за массовой болезни игроков и работников сочинского клуба.
Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр
Дополнительная информация
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...