«Сочи» не будет просить «Рубин» о переносе матча 19-го тура

«Сочи» не будет обращаться к «Рубину» с просьбой перенести матч 19-го тура российской премьер-лиги, информирует пресс-служба сочинцев.

— Сегодня прошла первая тренировка после субботы. Тренировались 16 человек, остальные будут возвращаться к тренировкам по мере готовности, восстановление идет. Клуб не собирается просить о переносе матча с «Рубином», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.

Игра 18-го тура чемпионата России «Сочи» — «Оренбург» была перенесена на резервную дату из-за массовой болезни игроков и работников сочинского клуба.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр