«Сочи» могут в полном составе оставить на карантин в Нижнем Новгороде

По информации «СЭ», «Сочи» в полном составе может отправиться на карантин в Нижнем Новгороде, где сегодня должен был состояться матч против «Тамбова». 16 июля в команде сдали 9 положительных тестов на коронавирус. Ближайший матч «Сочи» уже отменили.

«Сочи» с 33 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. По регламенту южанам засчитают техническое поражение за встречу с «Тамбовом». В 30-м туре «Сочи» сыграет на выезде с «Крыльями Советов».