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«Сочи» — «Крылья Советов»: Соболев забил два мяча

5 октября 2019, 20:42
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«Крылья Советов» обыгрывают «Сочи» в матче 12-го тура премьер-лиги. Дублем в составе самарцев отметился форвард Александр Соболев. Он же не смог реализовать пенальти, назначенный на 62-й минуте.

Сочи — Крылья Советов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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