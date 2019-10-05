? Александр Соболев не реализовал пенальти, но уже через 8 минут забил с игры, снова с передачи Зиньковского.



? #СочиКрылья на #МАТЧПРЕМЬЕР

? «МАТЧ! КЛУБ»

? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/REVrexPwqB