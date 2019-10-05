РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Сочи» — «Крылья Советов»: Соболев оформил дубль и вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ

5 октября 2019, 20:28
Теги:

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев оформил дубль в матче 12-го тура российской премьер-лиги с «Сочи».

На 69-й минуте встречи Антон Зиньковский выкатил мяч Соболеву, и тот с 10 метров отправил мяч под левую штангу ворот Сослана Джанаева.

Для 22-летнего форварда это10-й гол в текущем сезоне РПЛ. Он обогнал ранее лидировавшего в гонке бомбардиров нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова.

Сочи — Крылья Советов

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир