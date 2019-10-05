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«Сочи» — «Крылья Советов»: Соболев не реализовал пенальти

5 октября 2019, 20:21
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Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев не реализовал пенальти в матче 12-го тура российской премьер-лиги с «Сочи».

На 61-й минуте встречи Миха Мевля в своей штрафной снес Максима Канунникова. Соболев не очень сильно отправил мяч в левый угол — Сослан Джанаев угадал и дотянулся. Форвард успел на добивание, но не смог протолкнуть мяч мимо вратаря.

Сочи — Крылья Советов

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