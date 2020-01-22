«Сочи» и «Санкт-Пельтен» сыграли вничью в товарищеском матче

«Сочи» сыграл вничью с «Санкт-Пельтеном» в товарищеском матче (0:0). Ранее сочинцы также отметились нулевой ничьей в игре с «Киндией».

«Сочи» — «Санкт-Пельтен» — 0:0

«Сочи»: Н.Заболотный (Фролов, 46), Цаллагов (Юрганов, 46), Заика (Калугин, 46), Мевля (Шакуро, 46), Новосельцев (Бурмистров, 46), Набиуллин (Померко, 46), Миладинович (Лагатор, 46), Мостовой (Колдунов, 46), Нобоа (Бахтияров, 46), А.Заболотный (Боковой, 46), Полоз (Карапетян, 46).

22 января.