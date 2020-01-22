«Сочи» и «Санкт-Пельтен» сыграли вничью в товарищеском матче
22 января 2020, 17:58
«Сочи» сыграл вничью с «Санкт-Пельтеном» в товарищеском матче (0:0). Ранее сочинцы также отметились нулевой ничьей в игре с «Киндией».
Вторая ничья в 2020 году.#СочныйФутбол #Сборы2020 #СочиСанктПёльтен pic.twitter.com/cXzrlaYrOI— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 22, 2020
«Сочи» — «Санкт-Пельтен» — 0:0
«Сочи»: Н.Заболотный (Фролов, 46), Цаллагов (Юрганов, 46), Заика (Калугин, 46), Мевля (Шакуро, 46), Новосельцев (Бурмистров, 46), Набиуллин (Померко, 46), Миладинович (Лагатор, 46), Мостовой (Колдунов, 46), Нобоа (Бахтияров, 46), А.Заболотный (Боковой, 46), Полоз (Карапетян, 46).
22 января.
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