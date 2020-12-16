«Сочи» — «Динамо»: стартовые составы. Нобоа и Лесовой выйдут с первых минут
16:45
«Сочи» примет «Динамо» в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Дуганджич.
Запасные: Н.Заболотный, Заика, Калугин, Бурмистров, Набиуллин, Пруцев, Боковой, Немченко, Ан.Заболотный, Руденко.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин, Моро, Грулев, Лесовой, Шиманьски, Нжи.
Запасные: Лещук, Плиев, Слепов, Рауш, Нойштедтер, Каборе, Терехов, Карапузов, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин.
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