Видеотрансляция матча «Сочи». Кокорин — в составе
20 февраля 2020, 16:35
Сегодня, 20 февраля, «Сочи» проведет товарищеский матч против «Астаны».
Следить за встречей можно с помощью видеотрансляция на официальном Youtube-канале клуба из Сочи. Начало — 17.00 (мск).
Стартовый состав на сегодня: Джанаев (к), Маргасов, Новосельцев, Мевля, Калугин, Заика, Нобоа, Цаллагов, Бурмистров, Мостовой, Кокорин. pic.twitter.com/24V2HpifMo— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) February 20, 2020
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