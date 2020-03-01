РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Сочи» — «Арсенал»: составы команд. Кокорин проведет первый матч с октября 2018 года

1 марта 2020, 17:50
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Стали известны составы «Сочи» и «Арсенала» на матч 20-го тура Тинькофф — чемпионата России. В атаке сочинцев дебютирует арендованный у «Зенита» Александр Кокорин. Для экс-форварда сборной России игра станет первой с октября 2018 года. Нападающий отбыл тюремный срок за две драки в центре Москвы и попал в заявку на сезон с 2020 года.

Другой звездный новичок «Сочи» — чемпион мира-2018 Адиль Рами — не попал в заявку. Экс-голкипер сборной России, участник ЧМ-2014 Юрий Лодыгин вошел в число запасных «Арсенала».

«Сочи»: Джанаев, Заика, Новосельцев, Калугин, Мевля, Бурмистров, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.

Запасные — Ник. Заболотный, Маргасов, Шакуро, Миладинович, Полоз, Лагатор, Бахтияров, Ан. Заболотный, Карапетян.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные — Нигматуллин, Лодыгин, Хагуш, Денисов, Пантелеев, Ломовицкий, Банда, Кангва, Ковалев, Аджоев, Кангва, Минаев.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Сочи» — «Арсенал»

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир