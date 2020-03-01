Стали известны составы «Сочи» и «Арсенала» на матч 20-го тура Тинькофф — чемпионата России. В атаке сочинцев дебютирует арендованный у «Зенита» Александр Кокорин. Для экс-форварда сборной России игра станет первой с октября 2018 года. Нападающий отбыл тюремный срок за две драки в центре Москвы и попал в заявку на сезон с 2020 года.

Другой звездный новичок «Сочи» — чемпион мира-2018 Адиль Рами — не попал в заявку. Экс-голкипер сборной России, участник ЧМ-2014 Юрий Лодыгин вошел в число запасных «Арсенала».

«Сочи»: Джанаев, Заика, Новосельцев, Калугин, Мевля, Бурмистров, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.

Запасные — Ник. Заболотный, Маргасов, Шакуро, Миладинович, Полоз, Лагатор, Бахтияров, Ан. Заболотный, Карапетян.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные — Нигматуллин, Лодыгин, Хагуш, Денисов, Пантелеев, Ломовицкий, Банда, Кангва, Ковалев, Аджоев, Кангва, Минаев.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Сочи» — «Арсенал»