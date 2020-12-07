«Сочи» — «Ахмат»: стартовые составы. Руденко и Дуганджич выйдут в нападении
7 декабря 2020, 17:31
В матче 17-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» примет на своем поле «Ахмат». Стали известны стартовые составы команд.
«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Маммана, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаузинью, Руденко, Дуганджич.
Запасные: Н.Заболотный, Заика, Калугин, Бурмистров, Набиуллин, Д.Пруцев, Ег.Пруцев, Боковой, Немченко, Ан.Заболотный, Варданян.
«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Бериша, Исмаэл Силва, Харин, Полярус, Мелкадзе.
Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Быстров, Иванов, Х.Кадыров, Ильин, Швец, Садулаев, Адуев, Аб.Кадуров, Альсултанов.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. ЦСКА отстал от «Зенита» и «Спартака»
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