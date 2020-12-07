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«Сочи» — «Ахмат»: стартовые составы. Руденко и Дуганджич выйдут в нападении

7 декабря 2020, 17:31
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В матче 17-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» примет на своем поле «Ахмат». Стали известны стартовые составы команд.

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Маммана, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаузинью, Руденко, Дуганджич.

Запасные: Н.Заболотный, Заика, Калугин, Бурмистров, Набиуллин, Д.Пруцев, Ег.Пруцев, Боковой, Немченко, Ан.Заболотный, Варданян.

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Бериша, Исмаэл Силва, Харин, Полярус, Мелкадзе.

Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Быстров, Иванов, Х.Кадыров, Ильин, Швец, Садулаев, Адуев, Аб.Кадуров, Альсултанов.

Сочи — Ахмат

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