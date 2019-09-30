Стали известны составы «Сочи» и «Ахмата» на матч 11-го тура чемпионата России. В «старте» хозяев выйдет экс-защитник грозненцев Федор Кудряшов.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный.

Запасные — Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Карапетян.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мусалов, Анхель Ромеро, Нижич, Иванов, Глушаков, Роши, Исмаэл, Бериша.

Запасные — Мелихов, Гиголаев, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев, Мбенг, А. Понсе.

Трансляция матча «Сочи» — «Ахмат»