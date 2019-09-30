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«Сочи» — «Ахмат»: Мостовой открыл счет в матче. Первый гол сочинцев на домашнем стадионе

30 сентября 2019, 19:42
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Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой забил гол в ворота «Ахмата» на 13-й минуте матча 11-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Сочи на стадионе «Фишт».

Хавбек «Сочи» Никита Бурмистров на входе в штрафную «Ахмата» легко обыграл защитника гостей Магомеда Мусалова и отдал пас на 21-летнего Мостового, который четко подставил ногу, посылая мяч в правый угол ворот.

Для сочинцев этот гол стал первым на домашней арене «Фишт» в текущем сезоне РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Сочи» — «Ахмат».

Сочи — Ахмат

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