Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой забил гол в ворота «Ахмата» на 13-й минуте матча 11-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Сочи на стадионе «Фишт».

Хавбек «Сочи» Никита Бурмистров на входе в штрафную «Ахмата» легко обыграл защитника гостей Магомеда Мусалова и отдал пас на 21-летнего Мостового, который четко подставил ногу, посылая мяч в правый угол ворот.

Для сочинцев этот гол стал первым на домашней арене «Фишт» в текущем сезоне РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Сочи» — «Ахмат».