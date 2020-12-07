Талалаев чувствует «жгучий» взгляд дисквалифицированного Федотова перед матчем «Сочи» — «Ахмат»
7 декабря 2020, 19:00
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча 17-го тура Тинькофф-РПЛ против «Сочи». Игру пропускает дисквалифицированный тренер сочинцев Владимир Федотов.
— Приехали в гости к одной из самых организованных команд, — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер». — Они очень хорошо анализируют соперника, готовят сюрпризы. Судя по составу, они как раз подготовились.
Мы готовились к тому, что «Сочи» показывал в предыдущих матчах. А что будет на поле, зависит от того, что покажем на поле.
Что касается поля, надо спросить у футболистов после игры. Иногда картинка не соответствует содержанию.
Отсутствие Федотова? Я его не почувствовал. Я вышел на поле и сразу почувствовал его жгучий взгляд.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. ЦСКА отстал от «Зенита» и «Спартака»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю