«Сочи» прервал серию «Ахмата» из пяти матчей без поражений

«Сочи» победил «Ахмат» в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ. Сочинцы на своем поле взяли верх со счетом 2:0.

Оба гола были забиты в первом тайме: отличились Марко Дуганджич и Артур Юсупов. При этом у «Ахмата» был хороший шанс открыть счет в матче, но Сослан Джанаев отбил удар Бернарда Бериши с пенальти.

«Сочи» набрал 27 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице, опередив как раз «Ахмат». Грозненский клуб прервал удачную серию из пяти матчей без поражений.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

17-й тур

«Сочи» — «Ахмат» (Грозный) — 2:0 (2:0)

Голы: Дуганджич, 31 (1:0). Юсупов, 45+3 (2:0).

Нереализованный пенальти: Бериша, 17 (вратарь)

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Цаллагов, Мевля, Новосельцев, Маммана, Юсупов, Жоаузинью, Нобоа (Заика, 85), Руденко (Д.Пруцев, 75), Дуганджич (Варданян, 85).

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов (Быстров, 46), Тимофеев (Иванов, 81), Бериша (Адуев, 70), Харин, Исмаэл (Альсултанов, 70), Полярус (Ильин, 46), Мелкадзе.

Предупреждения: Ненахов, 41. Дуганджич, 43. Маммана, 49. Маргасов, 60.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Данченко (Уфа), Богач (Люберцы).

ВАР: Сухой (Люберцы). Воронцов (Ярославль).

7 декабря. Сочи. Стадион «Фишт». 2663 зрителя.