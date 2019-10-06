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Соболева просматривал скаут лондонского «Арсенала»

6 октября 2019, 15:31
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По информации «СЭ», представитель селекционной службы лондонского «Арсенала» побывал на субботней игре 12-го тура РПЛ между «Сочи» и «Крыльями Советов» (0:2) — скаут просматривал 22-летнего форварда самарцев Александра Соболева. Нападающий забил один из голов своей команды. По нашим данным, за ним также следит дортмундская «Боруссия».

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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