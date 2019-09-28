Соболев сравнялся с Шомуродовым в таблице бомбардиров премьер-лиги
28 сентября 2019, 16:17
Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев в гонке бомбардиров чемпионата России сравнялся с нападающим «Ростова» Элдором Шомуродовым. «Крылышки» обыграли «Тамбов» (2:0) в 11-м туре РПЛ.
На 73-й минуте Соболев забил с пенальти. Это его восьмой гол в 11 матчах. Столько же у Шомуродова, у которого на один матч меньше.
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Как закончится матч 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит»?
Победой «Локомотива»
32.1%
Результативной ничьей
29.2%
Нулевой ничьей
5.6%
Победой «Зенита»
33.1%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи